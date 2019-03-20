СМИ: Семеро россиян ограбили обменник на Бали. Четверо скрылись, трое открыли стрельбу по полиции в пансионате Джимбарана

Граждане России участвовали в разбое на острове Бали в Индонезии. Двое из них убиты, другой задержан в ходе перестрелки с местной полицией.

Как сообщает РБК 20 марта, россияне пытались ограбить обменный пункт.

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный, подозреваемый в ограблении обменного пункта, — граждане России»,— рассказал пресс-атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин.

Завконсульством уже прибыл на Бали, но еще не получил паспортов задержанного и убитых. Других данных у представителей российского посольства пока нет.

Местное издание Tribun-Bali сообщило, что утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном месте Кута, с применением оружия был ограблен обменный пункт. Семерых подозреваемых (все россияне), нашли в пансионате посёлка Джимбаран спустя несколько часов. Четверо успели скрыться на машине, а трое открыли огонь по полиции. Двоих силовики убили, одного взяли живым.

Другой источник, Сoconuts Bali, отмечает, что полиция также считает участников налета ответственными за другое ограбление пункта обмена валюты в Куте в конце 2018 года. Тогда сотрудников связали, а из сейфа забрали порядка 800 млн индонезийских рупий ($56 тыс.) и около $7 тыс. в иностранной валюте.