Агент бывшего тренера «Спартака»: Ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества

Футбольный агент Марко Трабукки 20 марта прокомментировал информацию о якобы имевшей место встрече руководства «Зенита» с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Ранее газета «Спорт день за днем» написала, что экс-наставник московской команды в компании агентов Тимура Гурцкая и Трабукки провел встречу с представителями «Газпрома» по поводу работы в «Зените».

«Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии», – написал Трабукки в твиттере.

Ранее Массимо Каррера заявил, что теоретически он мог бы стать главным тренером «Зенита» и не видит в этом ничего плохого.

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством москвичи в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые за 16 лет. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку.

В настоящее время «Зенит» под руководством Сергея Семака занимает первое место в чемпионате Российской премьер-лиги с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. В Лиге Европы петербургский клуб закончил выступление в 1/8 финала, не сумев пройти «Вильярреал».