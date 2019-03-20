Гаагский суд ужесточил наказание Радовану Караджичу до пожизненного заключения

Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич приговорён к пожизненному заключению за военные преступления 1992 – 1995 годов. Решение вынесено апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) 20 марта.

Об этом сообщает RTVI. Ранее Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к 40 годам тюрьмы. Караджича признали виновным в этнических чистках, массовой депортации и геноциде мусульман в Сребренице.

Радован Караджич был президентом с 1992 по 1996 год. В 1992-м Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием местных мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. По официальным данным, в конфликте погибли около 100 тысяч человек. После войны Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия и был задержан в 2008 году в Белграде. Сам он себя виновным не признает.