Новостройки Петербурга: кто строит быстрее?

Разбираемся, что влияет на сроки возведения жилья, и в каких проектах покупатели имеют все шансы заселиться в новый дом досрочно.

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Пожалуй, самое приятное событие для человека, купившего квартиру в строящемся доме – получить ключи раньше срока. Ведь тогда можно быстрее переехать в новый дом и не тратить деньги на съемное жилье. А если строящуюся недвижимость покупали в ипотеку, то после официального оформления квартиры в собственность банки снижают процентную ставку по кредиту.

Но в Петербурге не более 1-3% жилых комплексов сдаются досрочно, лишая покупателей перечисленных преимуществ. Что же влияет на графики строительства и почему одни новостройки вводятся в эксплуатацию быстрее, чем ожидают покупатели, а другие – задерживаются?

Этажность и грамотный подход к реализации проекта

Малоэтажные жилые комплексы строятся быстрее высотных кварталов и часто сдаются не просто вовремя, а с опережением графика. Здесь все просто: меньше этажей – быстрее стройка. Ускорить процесс помогает грамотный подход к освоению территории проекта. Не секрет, что долгое подключение к инженерным сетям часто становится причиной срывов сроков ввода дома в эксплуатацию, поэтому некоторые застройщики стараются решить этот вопрос еще на этапе проектирования. Именно так сделала компания «Центр развития», заранее подготовив градостроительную и проектную документацию проекта «На Царскосельских холмах». Девелопер построил магистральные инженерные сети, с нуля создал улично-дорожную сеть на осваиваемой территории и только потом приступил к возведению жилых домов. Сейчас это позволяет строить жилье и социальную инфраструктуру в рамках проекта с опережением графика.

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Опыт и традиции застройщика

Построить дом раньше обещанного срока вполне реально, если все службы компании-застройщика работают четко и слаженно, а в строительстве используются современные разработки и технологии. Тогда досрочная сдача становится нормой, как в случае с компанией «Терминал-Ресурс», которая работает на рынке с 1992 года. Первый «Образцовый квартал» на территории проекта «На Царскосельских холмах» застройщик начал строить в конце 2014 года и планировал сдать в начале 2017 года, но покупатели получили ключи уже в октябре 2016 – на квартал раньше срока. Традиции досрочной сдачи продолжил второй проект компании – ЖК «Образцовый квартал 2», который опередил график на полгода. Первые жильцы заехали в новые квартиры весной 2018-го года, а не в декабре, как планировалось. В конце 2018-го года, а не во втором квартале 2019-го, получили ключи жильцы третьего «Образцового». В этом году (и скорее всего снова досрочно) будет введен ЖК «Образцовый квартал 4».

Финансирование

В целом темпы строительства зависят от многих факторов. Для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию ранее положенного срока с минимальным количеством ошибок, необходимо придерживаться определенных правил. Так, заемные средства позволяют строить дом, не оглядываясь на показатели продаж квартир в новостройке. То есть деятельность компании не зависит от объемов поступающих средств покупателей. Именно по такой схеме российские строительные компании в обязательном порядке должны будут работать с 1 июля 2019 года, хотя тот же «Терминал-Ресурс» использует ее и сейчас.

Отработанные технологии

Переживать за качество досрочно сданных домов покупателям не стоит: ускорение темпов строительства не влияет на качество жилья. У добросовестных компаний вся цепочка строительства, поставки строительных материалов уже доведена до совершенства. Особенно если строится не первый объект, как в случае с «Образцовыми кварталами». Проекты комплексов типовые, поэтому технология их возведения налажена и отработана. Хотя каждый комплекс имеет свою изюминку. Например, в состав ЖК «Образцовый квартал 5» входят четыре пятиэтажных дома. Причем пятый этаж – мансардный, с высотой потолка до 3,8 м. Во всех квартирах комплекса будет светло и просторно благодаря панорамным окнам. Светлыми и необычными будут и парадные – в домах запроектированы стеклянные входные группы.

Все дома традиционно для компании «Терминал-Ресурс» оснащены малошумными лифтами Schindler, на крыше каждого жилого дома установлены газовые котельные, а отопление в квартирах производится по современной технологии теплых водяных полов, которая так полюбилась семьям с детьми в заселенных кварталах.

Совсем рядом с ЖК «Образцовый квартал 5» уже работает садик с бассейном – он находится на территории второго «Образцового», расположенного по соседству. Буквально во дворе нового комплекса появится школа (сейчас она проектируется).

ЖК «Образцовый квартал 5» вышел в продажу совсем недавно и пока квартиры в этом проекте можно купить по стартовым ценам. Но с каждым построенным этажом они будет увеличиваться. Так что если хотите сэкономить, не откладывайте покупку квартиры – судя по темпам строительства компании «Терминал-Ресурс» время привлекательных цен скоро закончится.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya