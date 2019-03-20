Театр начинается с вешалки, а жилой комплекс с красивой входной группы

К счастью, грязные и темные подъезды с выкрученными лампочками и следами спичек на потолке благополучно уходят в далекое прошлое. Одним из показателей высокого качества объекта является высококачественная отделка мест общего пользования. Входные группы, лестничные марши и площадки создают первое впечатление и, конечно, общее настроение.

Застройщик малоэтажных комплексов «Образцовые кварталы» на всех своих объектах уделяет особое внимание отделке МОП (мест общего пользования), используя качественные износостойкие материалы и продуманные дизайнерские решения. Во всех жилых комплексах предусмотрены стеклянные входные группы. Это и эстетическая составляющая и безопасность жителей дома.

Строительство «Образцового квартала 4» идет с опережением графика и в настоящий момент Застройщик ведет отделку МОП. Скоро стены наших подъездов засияют теплыми оттенками песочного цвета, а полы укроет износостойкий керамогранит с фактурой деревянного пола.

Хорошей традицией, опробованной на предыдущих комплексах, стало использование полимерного наливного покрытия на лестничных маршах.

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С подробностями можно ознакомиться в отделе продаж по телефону 719 19 19 или приехав в офис застройщика, расположенный рядом с объектами.

Адрес отдела продаж: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya