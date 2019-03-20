«Вы русский человек и меня поймете». «Фонтанка» поговорила с героиней расистского скандала вокруг дочери игрока «Зенита»

В расизме по отношению к кубино-бразильской воспитаннице балетной школы заподозрена жительница Петербурга Надежда. Она сопровождает на занятия свою внучку и действительно не всегда довольна поведением девочки-мулатки.

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Жена натурализованного волейболиста петербургского «Зенита» Ореоля Камехо с шумом забрала свою «темнокожую малышку» из балетной школы. Попутно Присцила обвинила руководство и других родителей в нетерпимости.

Присцила – бразильянка. Ореоль Камехо – кубинец. Переехали в Петербург в 2017 году с дочкой, сейчас ей четыре года. В начале марта Камехо отдали ребенка в балетную школу Петроградского района.

Вечером 14 марта занятие посетили четыре девочки, в том числе дочь Камехо. Она отличалась непоседливостью, предпочитала бегать, а не делать растяжку, и так далее. Присцила была рядом. За другой девочкой, своей внучкой, наблюдала петербурженка Надежда.

«Дочь Присцилы… Англоязычная, по-русски не говорит, ведет себя так, как считает нужным, – рассуждает женщина в беседе с «Фонтанкой». – А ведь это школа, дети занимаются! У меня главный вопрос – к дисциплине. Претензии по цвету кожи – вопрос последний. Настолько дико это звучит – дети и расизм. Это неприемлемо».

По словам Надежды, никаких оскорбительных высказываний она не отпускала.

«Мы сидели рядом с мамой одной, смотрели урок, – продолжает Надежда. – Наши дети из-за дочери Присцилы отвлекались. Мы переговаривались недовольные. Потому что это было не занятие. Детям не объяснишь, почему одному ребенку можно бегать, а другие должны тренироваться. Я по-английски понимаю, но не говорю. Присцила – наоборот, наверное. Говорит только по-английски, но и по-русски понимает. Может быть, что-нибудь и услышала. Но про цвет кожи, национальность – вообще ничего не было».

Хромающую дисциплину подтверждала «Фонтанке» руководитель балетной школы Татьяна Колюшина. Но, по ее словам, повод для резкого недовольства Присцилы возник 14 марта уже после занятия. В холле внучка Надежды села за стол с цветными карандашами и раскрасками. Дочка бразильянки присоседилась. Надежда якобы отреагировала стремительно – схватила внучку за руку и увела.

В разговоре с «Фонтанкой» женщина эту сцену не припомнила.

«Я действую, как бабушка, – в интересах своего ребенка! Мало ли из-за чего я могла забрать внучку. Такси, может, приехало, в туалет ее надо было сводить, одеть в конце концов. Вы русский человек и должны понять меня».

Видимо, Присцила сочла именно жест Надежды проявлением расизма:

«Некоторые были против общения их детей с моей темнокожей малышкой».

Руководитель школы Татьяна Колюшина не исключает, что Надежда все-таки проявила агрессию.

«Мы поговорили с ней по телефону. Никаких нетерпимых взглядов, заверила женщина, у нее нет, и она просто озабочена дисциплиной на уроке, – уточнила Колюшина. – В свою очередь, я, преподаватели, администраторы не приветствуют идеологию агрессивного национализма».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»