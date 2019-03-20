18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.28р
72.94р
19:07 20.03.2019
Расширенный поиск

Общество
20.03.2019 17:03
Печать

«Вы русский человек и меня поймете». «Фонтанка» поговорила с героиней расистского скандала вокруг дочери игрока «Зенита»

В расизме по отношению к кубино-бразильской воспитаннице балетной школы заподозрена жительница Петербурга Надежда. Она сопровождает на занятия свою внучку и действительно не всегда довольна поведением девочки-мулатки.

«Вы русский человек и меня поймете». «Фонтанка» поговорила с героиней расистского скандала вокруг дочери игрока «Зенита»

pixabay.com/skitterphoto

Жена натурализованного волейболиста петербургского «Зенита» Ореоля Камехо с шумом забрала свою «темнокожую малышку» из балетной школы. Попутно Присцила обвинила руководство и других родителей в нетерпимости.

Присцила – бразильянка. Ореоль Камехо – кубинец. Переехали в Петербург в 2017 году с дочкой, сейчас ей четыре года. В начале марта Камехо отдали ребенка в балетную школу Петроградского района.

Вечером 14 марта занятие посетили четыре девочки, в том числе дочь Камехо. Она отличалась непоседливостью, предпочитала бегать, а не делать растяжку, и так далее. Присцила была рядом. За другой девочкой, своей внучкой, наблюдала петербурженка Надежда.

«Дочь Присцилы… Англоязычная, по-русски не говорит, ведет себя так, как считает нужным, – рассуждает женщина в беседе с «Фонтанкой». – А ведь это школа, дети занимаются! У меня главный вопрос – к дисциплине. Претензии по цвету кожи – вопрос последний. Настолько дико это звучит – дети и расизм. Это неприемлемо». 

По словам Надежды, никаких оскорбительных высказываний она не отпускала.

«Мы сидели рядом с мамой одной, смотрели урок, – продолжает Надежда. – Наши дети из-за дочери Присцилы отвлекались. Мы переговаривались недовольные. Потому что это было не занятие. Детям не объяснишь, почему одному ребенку можно бегать, а другие должны тренироваться. Я по-английски понимаю, но не говорю. Присцила – наоборот, наверное. Говорит только по-английски, но и по-русски понимает. Может быть, что-нибудь и услышала. Но про цвет кожи, национальность – вообще ничего не было».

Хромающую дисциплину подтверждала «Фонтанке» руководитель балетной школы Татьяна Колюшина. Но, по ее словам, повод для резкого недовольства Присцилы возник 14 марта уже после занятия. В холле внучка Надежды села за стол с цветными карандашами и раскрасками. Дочка бразильянки присоседилась. Надежда якобы отреагировала стремительно – схватила внучку за руку и увела.

В разговоре с «Фонтанкой» женщина эту сцену не припомнила.

«Я действую, как бабушка, – в интересах своего ребенка! Мало ли из-за чего я могла забрать внучку. Такси, может, приехало, в туалет ее надо было сводить, одеть в конце концов. Вы русский человек и должны понять меня».

Видимо, Присцила сочла именно жест Надежды проявлением расизма:

«Некоторые были против общения их детей с моей темнокожей малышкой».

Руководитель школы Татьяна Колюшина не исключает, что Надежда все-таки проявила агрессию.

«Мы поговорили с ней по телефону. Никаких нетерпимых взглядов, заверила женщина, у нее нет, и она просто озабочена дисциплиной на уроке, – уточнила Колюшина. – В свою очередь, я, преподаватели, администраторы не приветствуют идеологию агрессивного национализма».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
20.03.2019 17:10

Театр начинается с вешалки, а жилой комплекс с красивой входной группы

Одним из показателей высокого качества объекта является высококачественная отделка мест общего пользования. Входные группы, лестничные марши и площадки создают первое впечатление и, конечно, общее настроение
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2019 16:19

С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.
«Аквилон Инвест»
20.03.2019 16:01

Ипотечный ассортимент стал новым козырем в борьбе за покупателей

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге рассказала, чем аккредитация новостройки в большом числе банков выгодна для покупателя.
20.03.2019 15:50

Стартовали продажи паркинга в ЖК «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи машино-мест в паркингах жилых комплексов «Полис на Комендантском» и «Полис на Неве». Реализация осуществляется по договорам долевого участия
предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
20.03.2019 15:49

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00 покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.
ГК «Эталон»
20.03.2019 14:15

В ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» близятся к завершению монолитные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в мае завершит работы по возведению несущего каркаса жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который строится по адресу: Крапивный переулок, д. 4, литер А.
OOO "Лидер Групп"
20.03.2019 13:56

В жилом квартале «Гавань Капитанов» действует программа субсидированной ипотеки

Программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь также доступна в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», расположенных в новом жилом квартале «Гавань Капитанов», возводимом компанией на намывных территориях Васильевского острова.
Setl City
20.03.2019 13:35

Setl Group – лидер по продажам в Санкт-Петербурге

Первое место по объему сделок на первичном рынке в Северной столице занял холдинг Setl Group – такие данные приводят эксперты портала Urbanus.ru.
ПСК
20.03.2019 12:22

ЖК Nobelius получил аккредитацию еще одного банка

Фамильный дом Nobelius компании «ПСК» аккредитован российским банком с государственным участием - Сбербанком.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:54

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за всю историю банка по данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.03.2019 11:50

Дополнительная скидка до 200 тысяч рублей на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

При покупке готовой трехкомнатной квартиры в IV очереди «Нового Оккервиля» компании «Отделстрой» можно получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:39

Старт продаж 11 корпуса в 21 квартале "Северной долины"

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу 11 корпус в 21 квартале «Северной долины» (15 очередь). Стоимость квартир комфорт-класса начинается от 1,99 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.