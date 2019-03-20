Аршавин стал тренером юношеской команды «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин занял пост тренера юношеской команды петербургского клуба (игроки до 15 лет). Как сообщает 20 марта пресс-служба сине-бело-голубых, ближайшим крупным турниром для подопечных Аршавина станет первенство России с 9 по 19 апреля в Крымске (Краснодарский край).

Напомним, 11 ноября 2018 года в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана Аршавин сыграл последний матч на профессиональном уровне. После этого он объявил об окончании карьеры. В ноябре 2018-го Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С.

За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008-м в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.