«Системе нужны жертвоприношения, чтобы она начинала действовать». Что происходит в Якутске после антимигрантских выступлений

Иностранцы в Якутске не спешат выходить на работу после «антимигрантских акций», в которых приняли участие, в том числе, первые лица региона. О происходящем «Фонтанке» рассказал местный журналист.

Руководитель администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха Федор Борисов (второй слева на первом плане) во время встречи с жителями города во дворце спорта "Триумф"//Вадим Скрябин/ТАСС

Спустя три дня после стихийной акции, а потом и организованного властями митинга, где звучали антимигрантские лозунги, иностранцы не спешат возвращаться к привычной работе в Якутске. Поводом для массовых выступлений в столице республики Саха стало изнасилование местной девушки приезжими из Средней Азии.

Хронологию событий и подробности жизни Якутска после случившегося «Фонтанке» рассказал заместитель главного редактора газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин.

– Только на следующий день после митинга с участием главы региона на сайтах региональных управлений правоохранительных органов появились новости, связанные с резонансным преступлением. Днём 19 марта СК призвали очевидцев преступления помочь следствию. Судя по фото, это окраина? Даже газонов между домами нет.

– Есть ли камеры камеры видеонаблюдения на жилых домах?

– Есть камеры, но не везде. У нас город, очень сумбурно застраивающийся. Есть новые районы с комплексной застройкой и есть трущобы, где не то что камер – фонарей нет. В Якутске и в центре газонов между домами нет. Город расположен в долине, очень заболоченный, зелень растет очень плохо, и в целом с благоустройством большая проблема. Наверное, только перед офисом компании «АЛРОСА» можно найти хороший такой газон. А это было ночью, и это была окраина.

– Какая ситуация в Якутске сегодня, через несколько дней после многотысячного антимигрантского митинга?

– Многотысячный – это, наверное, сильно сказано. Много тысяч – это сколько? 10–15–20? 6 тысяч человек – это много, но, наверное, все-таки не «многие тысячи». Хотя для Якутска это, конечно, очень много, ведь все население столицы республики составляет примерно 328 тыс. человек… Возвращаясь к вашему вопросу, я сегодня ездил по городу и, знаете, как-то не видел марширующие толпы озабоченных молодчиков, которые выискивают мигрантов с целью их отлупить. Да, в автобусах и на остановках обсуждают случившееся. Кто-то одобряет, кто-то осуждает. Некоторые мигранты всё ещё не вышли на работу – ждут, когда страсти улягутся. Некоторые фруктовые лавки пока продолжают держать паузу, закрыты. Но в целом город входит в норму.

– Преступление, которое так возмутило местное население, произошло в ночь на 17 марта. Люди собрались многотысячной толпой уже 18-го. Скорость самоорганизации впечатляет. В чём причина такой мобилизации?

– В том, что не было никакой «самоорганизации» 18 марта. Самоорганизация была 17 марта, когда в центре города, на Комсомольской площади (одна из четырех основных площадей Якутска), собралось человек 200. После чего туда стали подъезжать силовики и чиновники – улаживать вопрос. В частности, прибыл руководитель администрации главы и правительства (АГиП) республики Фёдор Борисов. Господин Борисов заявил собравшимся, что радикальных вещей тут не нужно, а если хотите поговорить с властями, то давайте встретимся 18-го в 20:00 в спорткомплексе «Триумф». Так что 18-го встреча была организована. Причем на высшем уровне.



– Неожиданное место для возмущения народа. У нас недовольные граждане в спорткомплексах не собираются.

– Этот комплекс был построен к играм «Дети Азии», которые проходили в 2018 году одновременно с российским форумом «Россия – спортивная держава», на который ждали Путина, да не дождались. У нас спорткомплексы часто используются для общественных мероприятий, для политических акций, концертных выступлений и так далее. Потому что зимой в минус сорок градусов на улице не помитингуешь и не потусуешься. Впервые у нас митинговать в спортивных помещениях придумали в 2012 году, на выборах Путина. Тогда и откатали технологию.

Фото из личного архива Виталия Обедина

– Получается, что власти сразу стали контролировать ситуацию, управлять ею?

– Насчет «контролировать» не уверен. Скорее, решили возглавить про принципу «не можешь победить – возглавь». А по сути выходит, что власть сама этот многотысячный митинг и организовала. Несанкционированный митинг собрал 200 человек. А когда предложили «Триумф», пришло 6 тысяч человек. Тут тебе и тепло, не надо морозиться на улице, и безопасность гарантирована – полиция «винтить» не будет, и встречу с первыми лицами обещали – то есть престижно. Плюс за прошедшие сутки информационный фон наполнился.

– Такие шаги для региональных властей норма?

– Не сказал бы. Видимо, хотели перехватить инициативу. Или набрать политических очков. Показать, что власти Якутии не закрывают глаза на проблему миграции и защищают местное население. Так и подавали. С оговорками – не надо радикальных шагов предпринимать.

– И люди услышали власть? Какая была реакция?

– Большинство – да. Но часть граждан восприняла это негласное разрешение как благословление на агрессивные действия, на неадекватные поступки. Начали приставать к людям во фруктовых лавках. Наезжать на мигрантов на рабочих местах. Несколько человек получили тумаки. Я не скажу, что прямо из комплекса «Триумф» пошли бить мигрантов. После встречи расходились нормально. Но потом началось. Стали поступать сигналы о нападениях на мигрантов. На принадлежащих мигрантам магазинах стали появляться надписи. Иностранцы стали отсиживаться по домам – не просто так же.

– Но при этом сообщений о пострадавших иностранцах в ходе неправоправных действий на сайтах региональных управления СК и МВД нет.

– Тем не менее задержали балбесов, которые стреляли в воздух из автомата и орали «Якутия рулит». Один стрелял. Второй орал. Потом задержали мужика, который шёл по улице и конвоировал под стволом пистолета перепуганного киргиза неведомо куда. И его остановили просто случайно проезжавшие мимо парни на машине. Стали спасать иностранца. И прежде чем они его отбили, этот герой успел надавать человеку по голове рукояткой пистолета. Есть свидетельства, что покупатели фруктов просто брали в горсть фрукты и кидали их в продавцов со словами «понаехали» (СМИ сообщили 20 марта, что задержана группа провокаторов. – Прим. ред.). Повторюсь, торговцы же не просто так не вышли на следующий день на работу. Сейчас это преподносят как боязнь массовых проверок нелегальной предпринимательской деятельности, но как раз этот вопрос они умеют решать с проверяющими. Годами решали! Очевидно, что приезжие элементарно боятся за свою безопасность. О проверках общественного транспорта, например, никто не говорил, тем не менее и водители-мигранты на работу не вышли. Человек 90 сразу. Не знаю, о чём думали власти. Может быть, они правда верят, что совершили благое дело и перехватили радикальные настроения. Но в итоге на встрече 18-го далеко не все слова были подобраны удачно.

– Глава республики на встрече с населением говорил на якутском языке. Выглядит это как митинг после революции на Кубе.

– Он старался выглядеть отцом нации. Но там прозвучала фраза, которой можно было бы избежать: «Север славится гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев, – это захватчик, которому надо дать отпор». В другом варианте перевода: «...гость, не уважающий хозяина, не гость, а враг».

– Именно эта редакция опубликована на его странице в facebook. А что скандировали ему в ответ?

– «Уруй-айхал». Это что-то вроде: «Ура! Слава!»

– Николаев сравнительно молодой – 49 лет. Он ставленник Путина. Он популярен у жителей Якутии? Его избрали честно?

– Да. Он избран честно. С большим перевесом. Но у него не было конкурентов. Политическая поляна была зачищена. Плюс от прежнего руководителя, Егора Борисова, народ устал. Назначение Николаева врио восприняли с большим энтузиазмом (Айсен Николаев возглавил Якутию 28 мая 2018 года в качестве врио главы региона, с сентября 2018-го в качестве избранного главы. – Прим. ред.). Он очень хорошо умеет выстраивать отношения с медиа. Хороший оратор. Классический европейского типа политик. Отлично работает с обществом. Но одновременно с ним к власти в городе Якутске пришла Сардана Авксентьева (глава городского округа «Город Якутск» с сентября 2018 года. – Прим. ред.), которая сделала себе репутацию такого «народного мэра». Она у него популярности немного отбила осенью. И хотя глава никогда не признается, есть определённая ревность. Возможно, именно эта ревность побудила его лично прийти на митинг 18 марта. Обычно Николаев очень осторожен, когда речь идет о скользких темах.

– При этом реакция Авксентьевой на резонансное преступление схожа с реакцией Николаева. Более того, она и инициировала проверки торговцев. «Выбивая нелегальную экономическую почву из-под ног таких псевдопредпринимателей и непрозрачного этнического бизнеса, мы сможем навести определенный порядок в данных вопросах», – написала она потом у себя в facebook.

– Постулаты одни и те же. Свои – это свои, а гости – это гости. Если гости плохо себя ведут, хозяева имеют право указать им на дверь. И нелегальное предпринимательство – проблема, что признают оба. Но слова всё же иные. Другая тональность. И, кстати, оба политика предостерегали собравшихся от радикализма… впрочем, если у Айсена Николаева было про «врагов», то и у Сарданы Владимировны тоже было про «терпение лопнуло». Толпа таких слов ждала.

– Проблема миграции звучала на выборах минувшей осенью – и у главы региона, и у мэра Якутска?

– Если это и было, то далеко не на первом и не на втором местах в их предвыборных программах.

– То есть говорить, что в Якутии есть сложившееся неприязненное отношение к приезжим, нельзя?

– Как везде. Мигрантов нигде не любят. Ни в путинской России, ни в трамповской Америке. Их не любят просто по факту, а уж когда повод дают… В 2011 году в Якутске был уже митинг против мигрантов по такому же поводу. Изнасиловали девушку и выбросили её умирать на 40-градусный мороз. Но тогда был реальный повод для реакции общества. Были опасения, что насильника могут выпустить под подписку о невыезде, а он, как гражданин Армении, просто уедет домой. Тогда недовольство было даже не столько в отношении мигрантов, сколько в части бездействия правоохранительных органов. Следком и полиция старательно заминали дело. Никто из больших политиков к народу не выходил. В итоге насильника осудили. Но дали всего 4 года. Маловато.

– Чем, в принципе, заняты приезжие в Якутске?

– Общепит – узбеки, торговля и пассажирские перевозки – киргизы, строительный бизнес – армяне и таджики. Четыре основных кита, на которых живет миграция.

– Количество мигрантов у вас растет или уменьшается?

– По-моему, оно давно стабилизировалось. Нельзя сказать, что сейчас есть прям наплыв. На самом деле до Якутии добраться – это целое дело, билеты ужасно дорогие. Но едут... Опять же благодаря созданию Таможенного союза, с которым так носится Москва, гражданам Казахстана, Армении, а с 2015-го года еще и Киргизии, чтобы приехать, уже даже загранпаспорта не нужны. Почему едут? Может быть, потому, что город толерантный был. В Якутии, например, скинхеды не заводятся. Бытовой национализм, конечно, всегда присутствует. Но вот такого, чтобы встали и развлечения ради пошли мочить понаехавших, не было.

– На сайте главка МВД сообщили, что глава управления встретился с представителя киргизской делегации. Кроме общих заявлений за всё хорошее против всего плохого, что известно о договорённостях представителей Киргизии с местными властями?

– Я не был на этой встрече, но был на парламентской сессии, где выступал с отчетом министр внутренних дел республики. Министр заявил, что встречался с киргизской делегацией, и они обещали всевозможную помощь, а он-де им в ответ: вы что хотите делайте, работайте с диаспорами, со своими земляками, а мы будем заниматься расследованием этого преступления и предотвращением новых конфликтов. А если так подумать, ну, приехала эта делегация, а что она может сделать? Только принести свои соболезнования. И выступить с примирительными речами о мире, дружбе и жевательной резинке. Вот им и сказали: если хотите пользу принести, воспитывайте своих, а говорить особо не о чем. Глава республики, по-моему, даже встречаться не стал с этими визитерами.

– Это людей успокоило?

– Да нет, на это вообще никто не обратил внимания.

– Когда и как историю стали освещать якутские СМИ, телевидение?

– Сразу. Но вообще у нас очень развито сарафанное радио. Мессенджер WhatsApp, по нему новости расходятся со скоростью лесного пожара. Люди, к которым Федор Борисов обратился на встрече 17-го, начали это рассылать – махом разлетелось. Так что главную роль в информировании людей сыграли не СМИ, а торбазное радио, как у нас говорят. Торбаза – типа сапожек теплых (мягкие сапоги из оленьих шкур мехом наружу. – Прим. ред.). Человек в них ходит и разносит новости.

– Планируется ли дальше что-то массовое? Или протест погашен Николаевым?

– Александр Сергеевич уже улетел за пределы Якутии. Мол, я заступился, дальше сами. Сейчас начнутся массовые проверки. У нас же система контрольно-надзорных органов работает по принципу такого греческого хтонического чудовища. Ей нужны жертвоприношения, чтобы она начинала действовать. Это даже не про Якутию, это про всю страну. Сгорел торговый центр – проверяем торговые центры. Утонул теплоход – всё, проверяем водные суда. Случилось нападение мигрантов на местную девушку – проверяем мигрантов, где они работают и т.д. Так что сейчас, я уверен, проверять будут, но не нелегальный бизнес, а легальный. Там ведь проще искать, где работают привлеченные иностранные сотрудники. Правда, у нашего министерства по делам предпринимательства молодой и неравнодушный министр, она пытается нивелировать эту кампанейщину и направить внимание надзорных органов именно на нелегалов. Надеюсь, получится. Я, к слову, являюсь председателем координационного совета по предпринимательству при мэре Якутска, и мы вчера также проводили заседание, посвященное участию бизнес-сообщества столицы в этой работе. Мне кажется, это единственный позитивный момент в случившемся. Три года честный бизнес Якутии пытался привлечь внимание власти к проблеме недобросовестной конкуренции со стороны нелегального бизнеса, но потребовалось опять человеческое жертвоприношение… Но именно оттуда, из теневого сектора, растут корни зла, оттуда растет экономическое напряжение, потому что нелегалы не платят налоги, но занимают рабочие места, которые должны достаться местному населению, и демпингуют рынок труда.

– Говорить о том, что приезжие покидают регион, нельзя?

– Нет, этого нет. Может быть, один-два дня кто-то воздержался выходить на работу, на улицу, чтобы лишний раз не рисковать. Но потом все придет в норму. Мы живем в век коротких, быстрых эмоций. Все покричали, выпустили пар и забыли через неделю. Случится что-то новое, что отвлечет всеобщее внимание.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»