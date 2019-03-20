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20.03.2019 16:39
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ЛСР начнет продажи квартир на намыве Васильевского острова во втором полугодии

Группа ЛСР завершила создание 86 га новых территорий в западной части Васильевского острова в Петербурге. Там появится 9 тысяч квартир и 2-километровая набережная.

Как сообщил 20 марта гендиректор компании Максим Соколов, во втором полугодии компания планирует начать продажи. Речь идет о полумиллионе квадратных метров жилья (9 тысяч квартир). Под благоустройство попали 150 тысяч квадратных метров.

О том, что на 4 участках Группы ЛСР появится новая зона для отдыха и прогулок, стало известно год назад, когда была представлена дорожная карта развития территории. Тогда же компания выступила с инициативой: провести международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию благоустройства пешеходной набережной вдоль кварталов 10 – 13 южной части намыва; при этом длина прогулочной зоны с променадом составит почти 2 км.

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