Суд Петербурга признал Владимира Барсукова отцом тамбовского сообщества. В колонию его отправили на 24 года

Владимир Кумарин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге вынесли приговор по ключевому делу Владимира Барсукова. Тамбовское сообщество, из которого волей Генпрокуратуры вычеркнута целая эпоха, обошлось «ночному губернатору» в 12 лет, а общий срок его заключения стремится к четверти века.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 20 марта судья Куйбышевского райсуда Артём Королёв зачитывал приговор около трёх часов. Барсуков развлекал себя сканвордами. Рядом маялся ближайший сподвижник Вячеслав Дроков. Чтивом он не запасся, тихое бормотание судьи вгоняло в дрёму.

Обоих признали виновными в создании организованного преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК). Из фабулы дела следует, что произошло это не раньше марта 2005 года. Точкой отсчёта следствие, а за ним и прокуратура назвали передачу единомышленникам 10 тысяч долларов в развлекательном комплексе «Золотая страна» на Владимирском проспекте.

В октябре 2017 года из-за этих моментов Куйбышевский суд «завернул» дело, резонно предположив, что влиятельность «ночного губернатора» недооценили. Надзорное ведомство через Горсуд добилось разбирательства другим составом, временную неопределённость оставили.

В прениях адвокаты просили оправдать своих доверителей, прокурор требовал для Барсукова и Дрокова 14,5 года и 14 лет колонии. Судья Артём Королёв назначил по 12 лет строгого режима каждому. По совокупности с прошлыми приговорами Барсукову предстоит провести в заключении 24 года, Дрокову — 21 год.

Кроме осуждённых, в деле фигурировали ещё семеро. В зависимости от роли каждого им вменяли мошенничество и участие в преступном сообществе. От уголовного преследования их освободили по истечении срока давности. Наказывать Барсукова и Дрокова за рейдерство и взятки также опоздали.

Владимиру Барсукову 63 года. Бывшего «ночного губернатора» задержали 22 августа 2007 года. В 2009-м и 2012-м его приговаривали за рейдерство, в 2016-м — за организацию убийства. Оба процесса проходили в Москве, дело об организации сообщества — ключевое и первое, которое слушалось в Петербурге.

Сквозь историю Барсукова «Фонтанка» посмотрела на эпоху. Читайте материал Евгения Вышенкова «Четверть века для Кумарина. До встречи в 2030-м, ночной губернатор».