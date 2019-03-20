Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести срок «Брекзита» до 30 июня

Отсрочить «Брекзит» до 30 июня попросила главу Евросоюза Дональда Туска премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщает 20 марта BBC News, о своей просьбе чиновница объявила в ходе выступления в парламенте. Мэй добавила, что намерена завершить выход Великобритании из ЕС «не позднее 30 июня». Нового переноса она просить не собирается.

По словам премьер-министра, «Брекзит» может быть завершен и до 30 июня. При этом Лондон хочет избежать участия страны в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая. О том, что королевство должно покинуть Евросоюз до выборов, ранее говорил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, Великобритания планировала завершить «Брекзит» 29 марта, но не смогла завершить все процедуры в срок. Просить ЕС об отсрочке до 30 июня Терезе Мэй разрешил парламент.