С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.

Акция действует при условии одновременного приобретения квартиры и парковочного места в паркинге, при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке от застройщика) и не суммируется с другими акциями и/или скидками.

Приобретая машиноместо, вы обеспечите безопасность вашему автомобилю, а также избавите себя от постоянных хлопот в поиске свободной ячейки на гостевых автостоянках.

Жилой дом «Паруса» венчает «Южную акваторию», являясь логичным продолжением нового квартала «Группы ЛСР». Здание, исполненное в виде огромных, обращенных навстречу Финскому заливу парусов, органично вписывается в окружающий морской пейзаж и напоминает о морских путешествиях. Набережная для прогулок, чистый воздух и много зелени – достоинства этой локации.

Удаленность от центра компенсируется благоприятной экологией: комплекс строится в одном из самых зеленых районов города – Красносельском. Рядом три городских парка, в получасе езды известные на весь мир ансамбли Петродворца, Ломоносова, Стрельны. До центра и других районов можно добраться по Ленинскому проспекту, а также по КАД или ЗСД.

*Предложение распространяется на выборочные трехкомнатные квартиры в доме «Паруса». Сроки акции с 20.03.2019 по 31.03.2019 г. Организатор акции ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону 8 (812) 325-01-01 и на сайте https://www.lsr.ru.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Южная Акватория" (жилой дом «Паруса») - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/parusa/documents/