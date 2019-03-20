Сотрудники центра «Э» проверяют спектакль «Кантград». Калининградские ветераны назвали его русофобским

Сотрудники полицейского центра «Э» проверяют на экстремизм спектакль о послевоенном Калининграде «Кантград», который ставит на своей сцене «Театр.doc».

Об этом 20 марта «МБХ медиа» сообщила режиссёр постановки Анастасия Патлай. По её словам, участковый с коллегами из центра «Э» пришли накануне к Наталье Туровской — руководителю московской театральной студии «Дети райка», где сегодня артисты «Театра.doc» должны были сыграть «Кантград».

Полицейские, в чью обязанность входит борьба с экстремизмом, дали понять Туровской, что содержание пьесы изучают. При этом, по словам Патлай, сотрудники не показали документов, зато сказали, что экспертиз спектакля пока не проводилось. В итоге режиссёр решила перенести показ «Кантграда» в Сахаровский центр, чтобы не подставлять студию «Дети райка».

Патлай предположила, что пожаловаться на постановку могли калининградцы. Местные ветераны раскритиковали спектакль, назвав его оскорбительным и русофобским.

«Кантград» был поставлен в декабре 2016 года. Это документальный спектакль, рассказывающий о том, как в послевоенном Калининграде жили немцы, выселенные из своих домов, и советские граждане, приехавшие осваивать город. В центре сюжета — роман советского офицера и немки. В пьесе есть и отрывки из трактатов Иммануила Канта, из-за которого осенью в городе разгорелся спор во время голосования за альтернативное название аэропорта.