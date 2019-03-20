Ипотечный ассортимент стал новым козырем в борьбе за покупателей

«Аквилон Инвест»

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге рассказала, чем аккредитация новостройки в большом числе банков выгодна для покупателя.

«Новости об аккредитации той или иной новостройки на рынке часто пролистываются покупателями. Казалось бы, что в них может быть интересного? Однако большое чисто банков-партнеров у застройщика может о многом сказать клиенту. Во-первых, чем длиннее перечень банков, тем больше вероятность того, что клиент с разными запросами и финансовой ситуацией найдет для себя удобные условия. Во-вторых, это говорит о надежности застройщика, ведь для аккредитации банк требует большой пакет документов, внимательно анализирует риски строительства и финансовое состояние компании», – отметила Яна Булмистре.

Эксперт привела простой пример: жилой комплекс 4YOU у метро «Звездная» аккредитован больше, чем 15 банками, в числе которых и ведущие игроки, и ДОМ.РФ (бывший АИЖК). Это позволяет предложить клиентам большой выбор по условиям, а также по программам.

Кроме того, в условиях большого количества финансовых партнеров практически любой клиент может рассчитывать на оформление ипотеки в своем зарплатном банке, что зачастую дает преимущества по условиям.

«На сегодняшний день процент одобрений по заявкам, поданным через ипотечный центр «Аквилон Инвест» составляет 99%», – резюмировала Яна Булмистре.

Жилой комплекс 4YOU возводится в Московском районе, в 15 минутах ходьбы от станции метрополитена «Звездная». Комплекс включает 6 домов, которые строятся в 4 очереди. Первые два дома 1 очереди уже сданы, еще два дома (2 очередь) планируется ввести в конце 2019 года, 3 и 4 очереди – в конце 2020 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru