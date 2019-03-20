Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.

В начале третьего часа дня 20 марта он успел связаться с редакцией. На аудиозаписи разговора слышно, как ему угрожают «убийством через утопление» и забирают технику, а также лишают свободы перемещения. Связь со стрингером потеряна, о происшествии извещена полиция.

По предварительным данным 47news, на место прибыла полиция, но дозвониться до оператора по-прежнему не удаётся.

Напомним, «Фонтанка» подробно писала о проекте строительства в Ленобласти логистического центра «Газпрома», который может стать самым дорогим в стране. Он обойдется в 15 млрд рублей. Эксперты говорили нашему изданию, что стоимость завышена примерно в три раза.