Skoda рассказала, когда и где начнет российскую сборку кроссовера Karoq

Новый кроссовер Skoda Karoq для российского рынка будут собирать на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Сейчас на его мощностях собирают другой кроссовер марки – Kodiaq.

Запустить производство Skoda Karoq на нижегородском предприятии планируется осенью 2019 года, рассказал 20 марта агентству «Автостат» председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер в кулуарах пресс-конференции в Млада Болеславе. Ранее представители марки сообщали, что само появление новинки на российском рынке намечено на четвертый квартал этого года.

По итогам 2018 года из 1,25 миллиона проданных в мире автомобилей Skoda 115,7 тысячи машин – это кроссовер Karoq. В минувшем году мировые продажи марки выросли на 4,4%.