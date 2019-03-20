Бывший участник националистической группировки «Линкольн-88» получил 9 лет строгого режима

Петербургский городской суд огласил приговор бывшему участнику националистической группировки «Линкольн-88» Сергею Каткову. За убийство и четыре нападения на лиц неславянской внешности он получил 9 лет в колонии строгого режима. Об этом 20 марта сообщает объединённая пресс-служба судов.

Каткова признали виновным по статьям об убийстве и возбуждении ненависти или вражды по расовым признакам. По материалам дела группировка «Линкольн-88» была создана Андреем Линком не позднее лета 2007 года. В неё тот позвал Наумова, Буткуса, Обозного и прочих, которые уже осуждены.

Националисты регулярно собирались в разных местах Петербурга и нападали на лиц кавказского или азиатского происхождения. Вместе с ними был и Катков. 18 сентября 2007 года злоумышленники собрались у станции метро «Удельная», после чего в Удельном парке Линок выбрал жертву нападения — Саргсяна. Сначала молодчики залили жертву перцовым газом, а после нанесли не менее 44 ударов ногами. Три раза пнул Катков. Также пострадавшему достались 16 ударов палкой. Во время избиения националисты выкрикивали оскорбления. Жертва скончалась на месте.

Следующий эпизод с участием Каткова датирован 1 декабря 2007 года. В вагоне метро между «Невским проспектом» и «Горьковской», по пути на встречу со своими соратниками, Катков увидел пресс-секретаря правительства Республики Тыва Саяну Монгуш. Уже с другими участниками группировки он настиг женщину в районе станции «Петроградская». В вагоне метро преступники избили Монгуш ногами и руками, всячески оскорбляя. В этот же день националистами были избиты ещё двое мужчин на «Чёрной речке».

Катков свою вину признал частично, утверждая, что в группировку никакую не вступал и убивать никого не хотел. Суд назначил ему наказание в виде девятилетнего лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, прокуратура запрашивала для Каткова 14 лет.