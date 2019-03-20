Макаров о предвыборных встречах муниципалов с Кремлем: Летом заниматься этим никто не будет

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в очередной раз прокомментировал предвыборные встречи администрации президента, руководства партии «Единая Россия» и муниципальных депутатов. По словам главы парламента, вместе с депутатами федеральное руководство работает над явкой на выборы в сентябре 2019 года.

«Мы и дальше будем работать с муниципальными образованиями. Нужно обеспечить нормальную избирательную кампанию. Чтобы организовать выборы с высокой явкой в 107 муниципальных образованиях, требуются такие встречи», – заявил он на брифинге в Законодательном собрании 20 марта.

«За 2 недели выборы не организовать. 8 сентября не за горами. Летом заниматься этим никто не будет. Это наша святая обязанность», – добавил он.

Накануне секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак встретился с руководством муниципалитета «Морские ворота». Ранее аналогичные встречи состоялись в муниципальных образованиях Васильевского острова. На них присутствовал глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин.

Ранее «Фонтанка» писала, что Ярин и Турчак провели сначала в Смольном, а затем и в здании полномочного представительства президента в СЗФО серию встреч с главами муниципальных советов и районных администраций, наиболее неспокойных с точки зрения внутриэлитных конфликтов. По рассказам муниципалов, их просили обеспечить явку, не конфликтовать между собой и составить единые списки от исполнительной власти и «Единой России».