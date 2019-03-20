Стартовали продажи паркинга в ЖК «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи машино-мест в паркингах жилых комплексов «Полис на Комендантском» и «Полис на Неве». Реализация осуществляется по договорам долевого участия.

ЖК «Полис на Комендантском» возводится в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским лесопарком. Проект будет реализован в 4 этапа строительства, в состав которых войдут жилые корпуса на 6419 квартир (185 тысяч кв. м жилья), а также два отдельно стоящих многоуровневых паркинга вместимостью до 2110 автомобилей.

Паркинги высотой 7 этажей (в том числе 1 подземный) расположатся рядом с жилыми корпусами первого и второго этапов строительства.

В настоящее время для покупки доступны места в паркинге в составе 2 этапа строительства (корпуса 14-17). Объект рассчитан на 582 машино-места, большая часть из которых двухуровневые. Общая площадь составляет 5072,45 кв. м.

Строительство паркинга ведется в соответствии с графиком. Сейчас на объекте полностью завершены монолитные работы, продолжается устройство кровли, сантехнические и электромонтажные работы.

ЖК «Полис на Неве» – проект редевелопмента на Октябрьской набережной в 10 минутах езды от Невского проспекта. В его составе возводятся два корпуса переменной этажности, один из которых обращен к реке. Срок окончания строительства – 4 квартал 2019 года.

Встроенный паркинг на 279 машино-мест, общая площадь которых составляет 19 972,36 кв. м, расположен в 1 корпусе жилого комплекса. Его высота – 2 этажа (в том числе 1 подземный). Для жильцов предусмотрена возможность спуска в паркинг на лифте.

Площадь парковочных мест в обоих проектах «Полис Групп» составляет 13,25 кв. м, предусмотрена возможность оборудования машино-места гидравлическим подъемником для хранения двух автомобилей одновременно. Температура помещений круглогодично сохраняется на уровне выше 0 градусов.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/