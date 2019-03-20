Чиновники уверяют, что в найденном на юго-западе Петербурга пакете были останки кроликов, а не кошек

Изуродованные тушки, найденные в пакете на улице Пограничника Гарькавого, принадлежат кроликам. Об этом рассказали в администрации Красносельского района Петербурга.

«Специалисты районной ветстанции произвели осмотр содержимого – обнаружено 6 тушек кроликов, кошек в пакете не оказалось. Ветстанцией организовываются работы по утилизации биотходов путём передачи их в специальную службу уборки трупов животных. Содержимое пакета не попало на территорию общего пользования, загрязнения не выявлено, обработка территории не требуется», — отметили чиновники.

На ветеринарной станции в Красном Селе «Фонтанке» заявили, что пакет с останками животных в учреждение не поступал.

Зоозащитники, обнаружившие тушки, не верят в версию про кроликов.

«У кроликов другие мордочки и другое телосложение», — пояснила владелица частного приюта для кошек Марина, добавив, что найденный в пакете хвост был кошачьим.

В пресс-службе УМВД по городу и Ленобласти добавили, что результаты экспертизы ещё не готовы. Говорить о том, трупы каких животных были найдены, преждевременно.

В ночь на 19 марта у 36-го дома на улице Пограничника Гарькавого нашли пакет с тушками животных. Шкура с трупов была снята. По останкам активисты определили, что жертвами живодёров могли стать кошки.