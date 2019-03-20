Оплатить проезд по М-11 можно будет без участия оператора: на трассе поставят более 70 автоматов

На скоростной автодороге М-11 Москва – Санкт-Петербург установят автоматы приема платежей (АПП). С их помощью водители смогут оплачивать проезд банковской картой или наличными без участия оператора.

Как сообщают 20 марта в госкомпании «Автодор», всего на трассе М-11 появится более 70 автоматов приема платежей. Их установят на пунктах взимания платы при запуске всей автодороги в платную эксплуатацию. Сейчас работает один такой терминал – на участке с 15-го по 58-й километр трассы в Подмосковье.

В «Автодоре» отмечают, что АПП станут еще одним способом оплаты проезда по трассе, удобным в ночное время или при невысоком трафике.

Ранее в «Автодоре» заявляли о намерении полностью открыть движение по М-11 в 2019 году. Срок сдачи дороги в эксплуатацию был перенесен из-за археологических работ в Ленобласти. Стоимость проезда по всей трассе, по словам председателя правления госкомпании Вячеслава Петушенко, днем и без транспондера составит около 2 тысяч рублей.