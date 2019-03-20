MBA в Вене со стипендией WU Executive Academy

BOAnet.at

До 31 мая 2019 года можно принять участие в конкурсе стипендий Professional MBA, покрывающих до 50% стоимости обучения.

Бизнес-школа одного из старейших университетов Европы – Венского Университета Экономики и Бизнеса – WU Executive Academy проводит конкурс стипендий на программы Professional MBA. Победители-стипендиаты смогут наполовину сократить затраты на управленческое образование европейского уровня. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на стипендию по одной из 5-ти специализаций до 31 мая 2019 года.

Стипендии распространяются на программы Professional MBA следующих специализаций:

MBA Energy Management

MBA Entrepreneurship & Innovation

MBA Finance

MBA Marketing & Sales

MBA Project Management.

Качество программы Professional MBA зависит не только от высокого уровня преподавания, но и от международного состава участников. Соискатели проходят тщательный отбор с учетом их культурного, образовательного и профессионального опыта.

Критерии отбора:

Наличие стабильного карьерного роста

Управленческие и лидерские навыки

Мотивация активно участвовать в трудной и интересной программе

Межличностные и коммуникативные навыки

Четкое видение собственного профессионального развития

Амбициозность и целеустремленность

Vedomosti Scholarship - Требования к заявкам

Претенденты на стипендии Professional MBA должны соответствовать следующим требованиям:

Гражданство и резидентство одной из стран СНГ, Прибалтики, Украины и Грузии (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Эстония)

Высшее образование не ниже степени бакалавра

Не менее 3 лет соответствующего опыта работы

Свободное владение английским языком

Более подробную информацию о конкурсе стипендий можно найти на сайте информационного партнёра WU Executive Academy – газеты «Ведомости» или на сайте бизнес-школы.

Программы организованы в модульном формате, что обеспечивает эффективную передачу знаний и позволяет слушателям, не отрываясь от работы, продолжать заниматься самообразованием. Старт нового потока обучения запланирован на октябрь 2019 года.

«Каждая отраслевая специализация программы Professional MBA сочетает в себе элементы теории и практики, такие как ситуационный анализ и лекции приглашенных преподавателей. Благодаря этому полученные знания можно применить в текущей трудовой деятельности или в соответствующей отрасли, которую представляют участники, – отмечает декан WU Executive Academy, профессор Барбара Штёттингер. – В процессе обучения слушатели встречаются с коллегами, имеющими подобный профессиональный опыт, но в других отраслях. Это позволяет им извлечь максимальную пользу из получаемых знаний, экспертизы и передовой практики, накопленных в других областях, но по тем же функциональным направлениям».

Справка

WU Executive Academy Венского Университета Экономики и Бизнеса (WU) – один из крупнейших бизнес-университетов Европы с более чем 100-летней историей и хорошей репутацией в сфере бизнес-образования. Бизнес-школа WU Executive Academy занимает 41 строчку в рейтинге европейских бизнес-школ Financial Times. Портфолио программ WU Executive Academy включает программы MBA (Global Executive MBA и Professional MBA), Master of Laws, сертифицированные университетские программы, открытые корпоративные программы. Свидетельство качества программ WU Executive Academy – их аккредитация авторитетными международными организациями бизнес-образования: AMBA, EQUIS, AACSB. Это так называемая аккредитация «тройной короны», которой обладают лишь 90 бизнес-школ мира.