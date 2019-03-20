«Будем учитывать мнение населения, если необходимость в этом есть». Глава Ингушетии отозвал законопроект о референдуме о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 20 марта отозвал из республиканского парламента закон о референдуме о границе с Чечней.

«На совещании с представителями Народного Собрания Ингушетии, Госдумы России и Совета Федерации, общественными организациями договорились провести широкое обсуждение проекта закона на публичных слушаниях для учета замечаний и предложений всех без исключения заинтересованных граждан и организаций», – написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

РИА «Новости» напоминают, что ранее в соцсетях появились сообщения о намерении Народного Собрания Ингушетии внести изменения в закон о референдуме, которые не предусматривают необходимость проведения плебисцита при изменении границ республики. Региональные власти заявили, что необходимость изменения закона о референдуме вызвана протестом прокуратуры в связи с несоответствием некоторых его положений федеральным законам.

«Если мы говорим о законах или актах, которые мы принимаем, которые могут задеть чувства людей, давайте мы хотя бы для себя сделаем пояснительные записки, везде всем их раздадим. Это касается и правительства, и администрации, и парламента. Будем учитывать мнение населения. Если необходимость в этом есть», – сказал глава Ингушетии.

Заявления ингушского лидера о готовности властей учитывать мнение населения прозвучало через три месяца после того, как республиканский избирком отказал инициативной группе в проведении референдума об установлении новой границы с Чечней.

В октябре 2018 года противники решения об уточнении границы, которое, по данным ингушской оппозиции, отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории, две недели не покидали центр столицы Ингушетии. Решать вопросы в судах им посоветовали в администрации президента России. Однако решение Конституционного суда Ингушетии о незаконности соглашения между главами соседних республик Евкуров исполнять отказался. Конституционный суд России нарушений в процедуре принятия закона о новой границе не усмотрел.

После установления новой границы с Ингушетией власти Чечни приступили к уточнению административной границы с Дагестаном.