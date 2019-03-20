Смольный продлит аренду «Мемориалу». На подписание договора правозащитников хотят пригласить 21 марта

КГУ «Фонд имущества Петербурга» планирует завтра пригласить общество «Мемориал» на подписание договора о продлении аренды здания на Разъезжей улице. Об этом «Фонтанке» 20 марта сообщили в комитете имущественных отношений.

О том, что городские власти отказались продлевать правозащитной организации «Мемориал» договор аренды здания на Разъезжей, 9, стало известно в августе 2018 года. Решение якобы объясняли некой позицией правоохранительных органов. Смольный заявлял, что рассматривает вопрос о предоставлении дома в аренду центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Сам центр к известию отнесся негативно, объяснив, что действия правительства наносят урон репутации организации и могут привести к оттоку благотворителей.

Правозащитники обратились за поддержкой к Владимиру Путину, который предположил, что причина кроется в выгодной локации здания в центре города. После этого Смольный продлил договор до марта 2019 года.

Ранее депутат Борис Вишневский сообщал, что арендный договор сроком на 10 лет был подписан 11 марта. В комитете имущественных отношений уточнили, что на тот момент было только распоряжение КИО о подготовке документов для продления аренды.