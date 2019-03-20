Полтора миллиарда евро штрафа заплатит Google за блокировку рекламы в Евросоюзе

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза, сообщается 20 марта на сайте европейского регулятора.

Комиссия пришла к выводу, что начиная с 2006 года компания заключала контракты со сторонними сайтами, запрещая конкурентам Google размещать свою рекламу в поисковых выдачах этих ресурсов. Эти действия признаны злоупотреблением доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

Сумма штрафа не является рекордной для Google. В 2017 году Еврокомиссия штрафовала компанию на 2,42 млрд евро за манипуляции с поисковой выдачей. В 2018-м компания была оштрафована в Европе на 4,34 миллиарда евро за принуждение производителей смартфонов на базе Android предустанавливать сервисы и приложения Google. Итоговая сумма штрафа была снижена более чем в два раза. Компания могла потерять сразу 11 миллиардов евро.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Чистая прибыль Alphabet Inc. по итогам 2018 года выросла в 2,4 раза, до 30,736 миллиарда долларов, выручка компании увеличилась на 23,4% в годовом выражении, до 136,819 миллиарда долларов.