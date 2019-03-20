Загитова с запасом выиграла короткую программу на ЧМ. Медведева всего лишь четвертая

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) 20 марта завершилась короткая программа у женщин. По ее итогам первое место пока занимает чемпионка Олимпиады-2018 россиянка Алина Загитова с результатом 82,08 балла.

На второй строчке — японка Каори Сакамото (76,86), на третьей – представительница Казахстана Элизавета Турсынбаева (75,96).

Серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева показала лишь четвертый результат (74,23), хотя откатала свою программу чисто.

Петербургская фигуристка, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, – на девятом месте.

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Параллельно они установили новый мировой рекорд.