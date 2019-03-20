18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.28р
72.94р
16:52 20.03.2019
Расширенный поиск

Спорт
20.03.2019 15:16
Печать

«Спартак» и «Зенит» оштрафованы на полмиллиона за поведение своих фанатов

Итоги центрального матча 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» подвели в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС). 

Как сообщает 20 марта «Чемпионат.com» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца, обе команды получили солидные штрафы за различные нарушения.

«Спартак» оштрафован на 125 тысяч за использование болельщиками пиротехники, на 100 тысяч за нецензурные кричалки фанатов, на 20 тысяч за выбрасывание на поле с трибун посторонних предметов. Еще 50 тысяч красно-белым придется заплатить за то, что один из игроков в перерыве матча не явился на флеш-интервью.

«Зенит» также пострадал из-за своих фанатов: по 80 тысяч за пиротехнику и матерные кричалки, 50 тысяч – за сжигание атрибутики команды-соперника.

В общей сумме на две команды вышло 505 тысяч рублей.

Напомним, матч прошел в минувшее воскресенье, 17 марта, в Москве. Игра закончилась со счетом 1:1. По ходу матча арбитр не засчитал гол в ворота «Спартака» и назначил пенальти в ворота москвичей за фол на Дзюбе. Главный судья получил неудовлетворительную оценку за свою работу.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2019 16:19

С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.
«Аквилон Инвест»
20.03.2019 16:01

Ипотечный ассортимент стал новым козырем в борьбе за покупателей

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге рассказала, чем аккредитация новостройки в большом числе банков выгодна для покупателя.
20.03.2019 15:50

Стартовали продажи паркинга в ЖК «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи машино-мест в паркингах жилых комплексов «Полис на Комендантском» и «Полис на Неве». Реализация осуществляется по договорам долевого участия
предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
20.03.2019 15:49

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00 покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.
ГК «Эталон»
20.03.2019 14:15

В ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» близятся к завершению монолитные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в мае завершит работы по возведению несущего каркаса жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который строится по адресу: Крапивный переулок, д. 4, литер А.
OOO "Лидер Групп"
20.03.2019 13:56

В жилом квартале «Гавань Капитанов» действует программа субсидированной ипотеки

Программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь также доступна в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», расположенных в новом жилом квартале «Гавань Капитанов», возводимом компанией на намывных территориях Васильевского острова.
Setl City
20.03.2019 13:35

Setl Group – лидер по продажам в Санкт-Петербурге

Первое место по объему сделок на первичном рынке в Северной столице занял холдинг Setl Group – такие данные приводят эксперты портала Urbanus.ru.
ПСК
20.03.2019 12:22

ЖК Nobelius получил аккредитацию еще одного банка

Фамильный дом Nobelius компании «ПСК» аккредитован российским банком с государственным участием - Сбербанком.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:54

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за всю историю банка по данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.03.2019 11:50

Дополнительная скидка до 200 тысяч рублей на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

При покупке готовой трехкомнатной квартиры в IV очереди «Нового Оккервиля» компании «Отделстрой» можно получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:39

Старт продаж 11 корпуса в 21 квартале "Северной долины"

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу 11 корпус в 21 квартале «Северной долины» (15 очередь). Стоимость квартир комфорт-класса начинается от 1,99 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.
А.Тарасенков/ фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
20.03.2019 10:58

Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»

Авиакомпания дарит скидки до 50%* на авиабилеты по российским и зарубежным маршрутам.