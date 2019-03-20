«Спартак» и «Зенит» оштрафованы на полмиллиона за поведение своих фанатов

Итоги центрального матча 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» подвели в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).

Как сообщает 20 марта «Чемпионат.com» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца, обе команды получили солидные штрафы за различные нарушения.

«Спартак» оштрафован на 125 тысяч за использование болельщиками пиротехники, на 100 тысяч за нецензурные кричалки фанатов, на 20 тысяч за выбрасывание на поле с трибун посторонних предметов. Еще 50 тысяч красно-белым придется заплатить за то, что один из игроков в перерыве матча не явился на флеш-интервью.

«Зенит» также пострадал из-за своих фанатов: по 80 тысяч за пиротехнику и матерные кричалки, 50 тысяч – за сжигание атрибутики команды-соперника.

В общей сумме на две команды вышло 505 тысяч рублей.

Напомним, матч прошел в минувшее воскресенье, 17 марта, в Москве. Игра закончилась со счетом 1:1. По ходу матча арбитр не засчитал гол в ворота «Спартака» и назначил пенальти в ворота москвичей за фол на Дзюбе. Главный судья получил неудовлетворительную оценку за свою работу.