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Власть
20.03.2019 15:12
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«Все будет по закону». Макаров объяснил, почему почётных граждан в этом году снова могут не выбрать

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров 20 марта прокомментировал выдвижение на звание почетных граждан. По словам главы Законодательного собрания, быть почетным — высшая награда, а депутаты имеют право не частить с выбором. 

Как писала ранее «Фонтанка», в 2019-м парламент Петербурга может отказаться от выбора почетных граждан, как и в прошлом году. При этом документы на кандидатов поступили в ЗакС, общественные организации хотят видеть в этом звании певицу Эдиту Пьеху (обращение от Союза концертных деятелей), почетного ректора Европейского университета Бориса Фирсова (от организации социологов «Спас») и режиссёра Александра Сокурова (от организации «Ночлежка»).

«Мы имеем право выбирать почетных граждан не реже чем раз в 5 лет. Как решат депутаты, так и будет», – заявил спикер петербургского парламента. 

«Звание почетного гражданина одно из высших. Сейчас их 43, 23 из них живы. Поэтому мы действуем в строгом соответствии с законом», – заключил Макаров, добавив, что все кандидаты — «достойные люди».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Звание «Почетный гражданин» присуждается в Петербурге двум или одной персоне накануне празднования Дня города по результатам голосования депутатов горпарламента на закрытом заседании. Наградить могут за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Выдвинуть кандидатуру могут общероссийские или региональные общественные организации.

Почетные граждане наделяются правом бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, вносить от своего имени вопросы на рассмотрение собрания и в правительство Санкт-Петербурга, обслуживаться в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Кроме того, в случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Также почетные граждане могут быть принятыми безотлагательно председателем ЗакСа, губернатором, должностными лицами органов государственной власти, руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

Закон о почетных гражданах несколько раз менялся, так как три года подряд выборы срывались из-за путаницы в нормативных актах. В 2013-м почетным стал ректор ИТМО Владимир Васильев. В 2016 году звания получили академик Владимир Окрепилов и дирижер Владислав Чернушенко. В 2017 году почетными гражданами стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. "Человек – кисточка в руках божьих. Господь рисовал сегодняшнюю картину", – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вручая знаки отличия новоизбранным.

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