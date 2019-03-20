«Все будет по закону». Макаров объяснил, почему почётных граждан в этом году снова могут не выбрать

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров 20 марта прокомментировал выдвижение на звание почетных граждан. По словам главы Законодательного собрания, быть почетным — высшая награда, а депутаты имеют право не частить с выбором.

Как писала ранее «Фонтанка», в 2019-м парламент Петербурга может отказаться от выбора почетных граждан, как и в прошлом году. При этом документы на кандидатов поступили в ЗакС, общественные организации хотят видеть в этом звании певицу Эдиту Пьеху (обращение от Союза концертных деятелей), почетного ректора Европейского университета Бориса Фирсова (от организации социологов «Спас») и режиссёра Александра Сокурова (от организации «Ночлежка»).

«Мы имеем право выбирать почетных граждан не реже чем раз в 5 лет. Как решат депутаты, так и будет», – заявил спикер петербургского парламента.

«Звание почетного гражданина одно из высших. Сейчас их 43, 23 из них живы. Поэтому мы действуем в строгом соответствии с законом», – заключил Макаров, добавив, что все кандидаты — «достойные люди».