От «Лесной-2» до «Ладожской-2»: В Смольном решили, когда и какой участок Кольцевой линии метро построят во вторую очередь

Участок от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» станет следующим этапом развития Кольцевой линии петербургского метро. Разработку предпроектной документации в марте – апреле закажет комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного.

Максимальная стоимость работ составляет 100 млн рублей, официально подтвердили «Фонтанке» в КРТИ 20 марта.

«По завершении предпроектных работ комитет инициирует разработку проекта планировки территории линейного объекта, а после проектной документации. Строительно-монтажные работы будут осуществляться по результатам разработки проектной документации, оптимальный срок начала работ 2027 год, период строительства 7 лет», – рассказали в комитете.

Согласно схеме развития петербургского метрополитена, вторая очередь кольцевой от «Лесной-2» будет включать станции «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект – 2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Напомним, что в январе 2019 года Главгосэкспертиза согласовала первый участок кольцевой линии метро в Петербурге. Его стоимость может составить 78,6 млрд рублей.

Всего в составе круговой ветки метро будет 20 станций, из которых 14 станут пересадочными. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил о том, что их строительство обойдется городскому бюджету в 300 млрд рублей. Пришедший ему на смену в октябре 2018 года врио губернатора Александр Беглов пока никаких обещаний на этот счет не давал.