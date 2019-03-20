В ветеринарную академию ФСБ зашла с гитарой. Вышли «музыканты» с двумя доцентами

Следственный комитет предъявил обвинение во взятке заведующему кафедры ветеринарной академии Петербурга. Его коллега кандидат наук стал посредником. Чтобы добраться до кабинетов преподавателей, оперативники ФСБ маскировались под музыкантов. «Фонтанка» узнала, как ученые по очереди пошли на сделку с госбезопасностью.

По информации «Фонтанки», к 14 часам 20 марта в Следственном комитете Московского района допросили двух преподавателей Санкт-Петербургской государственной ветеринарной академии. Уголовное дело квалифицировано как получение взятки должностным лицом. Оба пришли в кабинет к следователю самостоятельно. Дали показания легко от того, что днями ранее с ними тщательно общались сотрудники райотдела регионального УФСБ. А все началось с трудной дисциплины – гистологии.

По данным «Фонтанки», днем 21 февраля вахтер ветеринарной академии пропустил нескольких штатских. Гости объяснили, что идут репетировать концерт ко Дню защитника Отечества. Убедительным аргументом в их руках была гитара. Как сегодня прокомментировали «Фонтанке» их коллеги, «пришли бы и с барабаном, но его труднее достать».

К 13 часам сотрудники аккуратно вывели из здания на Черниговской улице доцента кафедры патологической физиологии Станислава Пишванова и доехали с ним до кабинетов районного отдела ФСБ. Вместе с ними проехался и студент второго курса, который передал преподавателю 25 тысяч рублей за будущую положительную оценку. Но экзамен должен был состояться на другой кафедре.

На следующий день, часов в восемь вечера, кандидат ветеринарных наук Пишванов зашел в кабинет кандидата ветеринарных наук Иванова. И отдал 20 тысяч рублей заведующему кафедрой биологии, экологии и гистологии. Сумма логичная, так как, по показаниям самого доцента Пишванова, недостающие 5 тысяч — такса за посреднические услуги. Доцент Иванов взял меченые купюры, к нему и постучались «музыканты». Проведя осмотр кабинета, изъяв все, что они хотели изъять, оперативники также аккуратно вывели ученых из академии.

Судя по всему, ФСБ не торопилась, так как уголовное дело возбуждено 13 марта. Насколько известно «Фонтанке», у сотрудника контрразведки, курирующего высшие учебные заведения, Пишванов и Иванов восстановили отношения, рассказав о негласном сотрудничестве между собой в течение последних лет.

По информации нашего издания, следствие по-человечески отнеслось к мере пресечения, ограничив фигурантов подпиской о невыезде.

Все же, как подсказали журналисту издания в Следственном комитете Петербурга, «не исключено, что в ближайшем будущем всплывут эпизоды, касающиеся не только этих преподавателей».

– Следователь уже в курсе, что деньги брались системно и переводились на кредитные карты, – анонсировали в СК.