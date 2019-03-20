Российский МИД объяснил хоккеистам НХЛ суть закона о суверенном интернете на понятном им языке спорта

Российские звёзды НХЛ Артемий Панарин и Никита Задорнов раскритиковали в Instagram законопроект о суверенном Рунете. Посты появились больше недели назад, после митинга против изоляции Сети, но «оскандалил» их ответ российского посольства в США 20 марта.

Артемий Панарин написал у себя в аккаунте под фото с акции протеста (орфография и пунктуация сохранены): «Как можно на столько бояться собственных граждан кто что думает? Куда катимся?»

Под публикацией сразу же активизировались боты, всячески оскорбляющие спортсмена. А сегодня на риторический вопрос хоккеиста НХЛ ответило посольство России в США. Представители дипмиссии объяснили на спортивных примерах, в чём Панарин не прав.

«Если коротко, как в мире хоккея есть много независимых лиг (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы, так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан.

Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея – да, в цифровом мире – реальность.

Упомянутая законодательная инициатива нацелена на сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов. Имеется в виду, что даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах данных, будь то авария, преступное воздействие или попытка умышленного ограничения нашей страны в связи, все важнейшие элементы Рунета должны сохранить работоспособность и стабильно работать», – пояснили представители посольства.

10 марта в России прошла серия митингов против изоляции Рунета. В Петербурге активистам не удалось согласовать место со Смольным, так как привычная площадь Ленина была зарезервирована под масленичные гулянья.

Закон о суверенном Интернете принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.