Львёнка Симону, спасенную от участника «Дома-2», ставят на ноги. Ей нужно лечение в Москве

Операция по спасению маленькой львицы Симоны в центре помощи животным «Велес» продолжается. Об этом сообщили 20 марта зоозащитники в соцсетях.

Зимой Симона нашла новый дом. С помощью отзывчивых петербуржцев центр смог выкупить львёнка у прежнего хозяина, участника телепроекта «Дом-2». Он ухаживал за животным неправильно, что привело к развитию рахита.

Зоологи завершили обследование Симоны и вынесли вердикт. Ей необходима остеотомия локтевых костей двух лап, причём таких операций со временем может понадобиться несколько. Если дефект, который уже сформировался, не выправится ко времени окончания роста животного и будет доставлять неудобства при ходьбе и беге, нужно будет проводить коррегирующие остеотомии.

Первые операции планируется провести 28 – 29 марта в Москве. Помочь поставить львёнка на ноги можно финансово: «Велес» принимает пожертвования.