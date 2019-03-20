Nexia «сыграла в боулинг». ДТП на Славы с пятью пострадавшими попало на видео

Момент ДТП на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на многоэтажке на углу.

В ГИБДД сообщали о двух участниках, однако на записи, опубликованной 20 марта, видно, что их действительно (как и говорили очевидцы) три. Виновник как будто сыграл в боулинг, подбив сразу двоих. Итак. Первая машина стоит перед перекрёстком в ожидании возможности повернуть налево. Виновник ударом сзади выталкивает её на середину перекрёстка, а затем откатывается аккурат в третью легковушку, ехавшую по второй полосе.

Видео: YouTube/Слава Будапештский

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району даёт некоторые подробности. Предполагаемый виновник – мужчина 1988 года рождения на Daewoo Nexia. Он не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим в ожидании разрешающего сигнала светофора Renault Sandero, в котором, помимо водителя, находились четыре пассажира.

Пять человек, напомним, получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. По неофициальным данным «Фонтанки», среди них были сотрудники скорой помощи.

На перекрёстке Славы и Будапештской нередко происходят аварии, для их демонстрации активисты и создали YouTube-канал «Слава Будапештский». Организация движения здесь непростая, разнонаправленных транспортных потоков много, а водители на широком проспекте склонны набирать скорость. В 2014 году над перекрёстком построили круговой пешеходный переход (который в народе прозвали «крабом»), в частности, чтобы снизить количество ДТП с пешеходами. Депутаты ЗакСа отчитывались, что ДТП стало меньше, однако местные жители невзлюбили «краба»: не всем понравилось подниматься и спускаться по лестницам вместо того, чтобы, как раньше, быстро и напрямую перейти дорогу по земле. Даже губернатор Георгий Полтавченко в своё время назвал «краба» вместе с соседней «креветкой» (переходом на пересечении Славы и Бухарестской) «жутью».