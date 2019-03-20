СМИ: Суд дал 3,6 года условно командиру роты, солдаты которого под Псковом не смогли выбраться из боевой машины и утонули

Суд установил виновного в гибели двух военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Псковской области во время форсирования реки. Это командир роты Сергей Федосов, за смерть десантников он получил 3 года и 6 месяцев условно.

Об этом 20 марта пишет «МБХ медиа». Федосов признался, что в октябре 2018 года посадил не знавших, как себя вести в аварийной ситуации на воде, молодых бойцов в среднее (десантное) отделение машины «вследствие недостаточного знания правил её эксплуатации». По инструкции, размещать личный состав в этом отделении нельзя.

«Нарушение Федосовым С. В. указанных правил находится в причинной связи с затоплением БМД-4М, бортовой номер 150. Каких-либо неисправностей техники, которые привели бы к ее затоплению, не имелось. Затопление машины произошло из-за открытия люков ее среднего отделения во время нахождения на плаву», — указано в заключении Военно-экспертной комиссии.

Суд принял во внимание, что у Сергея Федосова есть ведомственная медаль, малолетний ребёнок, и что преступление было совершено в условиях, приближенных к боевым. Также было учтено, что обвиняемый неоднократно извинялся перед потерпевшими. Мать одного из погибших желала, чтобы командир роты отправился в колонию, но суд посчитал, что ему хватит 3,6 года условно.

Напомним, военнослужащие 76-й дивизии ВДВ утонули на учениях под Псковом 2 октября 2018 года. Новейший образец боевой машины десанта ушел на дно реки Великой. Погибли 24-летний контрактник Владислав Новиков и 20-летний срочник Максим Сазонов. У техники заглох двигатель во время форсирования реки. Солдаты открыли люки в среднем отделении, чего категорически нельзя было делать, и захлебнулись, не сумев выбраться.