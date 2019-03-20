«Ты беспокоишься о моих будущих детях?» Туктамышева жестко ответила московской фигуристке за критику ее номера с раздеванием

Две именитые российские фигуристки поссорились из-за откровенного номера одной из них. С одной стороны — 20-летняя москвичка Анна Погорилая, бронзовая медалистка ЧМ-2016 и трехкратная медалистка чемпионатов Европы (две бронзы и одно серебро). С другой — 22-летняя петербурженка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира — 2015 и чемпионка Европы — 2015.

Конфликт начался с вопроса журналиста газеты «Аргументы и Факты» о том, что Погорилая думает о знаменитом показательном выступлении Туктамышевой с раздеванием.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?"», – заявила 20-летняя фигуристка из Москвы.

Ответ Туктамышевой не заставил себя ждать. Чемпионка мира — 2015 высказалась в своем официальном аккаунте в Twitter:

«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», – написала Туктамышева.

Напомним, бурная дискуссия по поводу откровенного номера Туктамышевой развернулась еще после первого его показа на этапе Гран-при в Канаде в октябре 2018 года, где она впервые за долгое время заняла первое место. После этого о спортсменке, которую уже многие списали, заговорили всерьез как о возможной участнице предстоящего чемпионата мира. Также Туктамышева получила от болельщиков негласный титул самой сексуальной фигуристки России. Однако на чемпионат мира Елизавета не смогла отобраться из-за странного решения Федерации фигурного катания России. Зато поехал ее бойфренд Андрей Лазукин.