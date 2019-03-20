«Левада-центр»: Россияне стали относиться к Украине так же, как к США

Количество россиян, которые хорошо относятся к Украине и США одинаково — 34%. Из них «очень хорошо» к этим странам относится лишь каждый 25-й участник опроса «Левада-центра», опубликованного 20 марта. Полгода назад позитив был ниже – 31%.

Одинаковое число респондентов заявили о своём негативном отношении к Киеву и Вашингтону – 56%. Однако «очень плохо» к США относится чуть больше россиян, чем к Украине. 27% и 25% соответственно.

Европейский союз вызывает у россиян больше симпатий – 42% заявили о своём хорошем отношении к западным соседям по континенту. И за полгода прирост позитива составил сразу 6%.

При этом количество негативно настроенных сограждан к Брюсселю меньше, чем в случае с Украиной и США. 45% относятся к ЕС «плохо». Из них лишь 15% «очень плохо».

Для сравнения социологи приводят данные отношения граждан РФ к Белоруссии. Лишь 6% сказали о плохом отношении к «братской республике». 87% относятся к Минску хорошо. «Очень хорошо» на соседа, имеющего 1240 километров открытой общей границы с Россией, смотрит каждый третий россиянин (32%).

Опрос «Левада-центра» был проведён 15–20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

В октябре 2018 года социологи фиксировали рост лояльного отношения россиян и украинцев друг к другу. В январе США, Украина и ЕС возглавили топ-3 стран-недоброжелателей РФ. В конце 2018 года в России резко выросло число граждан, обеспокоенных международной изоляцией страны из-за отношения к Украине и западными санкциями.

В начале марта 2019 года «Левада-центр» сообщил, что каждый второй россиянин и украинец против виз, за открытую границу между странами и хорошее отношение к соседу.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.