В ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» близятся к завершению монолитные работы

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в мае завершит работы по возведению несущего каркаса жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который строится по адресу: Крапивный переулок, д. 4, литер А.

Сегодня строители выполняют на объекте кирпичную кладку наружных стен и внутренних перегородок на уровне 6-7 этажей. В скором времени в ЖК Fusion начнутся работы по устройству навесных вентилируемых фасадов. Также выполнено подключение объекта к водоснабжению от сетей «Водоканала». В соответствии с графиком ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей – вдоль Крапивного переулка будут проложены трассы водоснабжения, канализации и водоотведения. В ближайшее время на стройплощадке ЖК Fusion начнется подготовка к демонтажу башенного крана.

Жилой комплекс Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир, с паркингом на 83 автомобиля и встроенным детским садом. В комплексе представлены квартиры от однокомнатных до эксклюзивных пятикомнатных. ЖК Fusion возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству расположены Гренадерский и Сампсониевский сады.

Проект удостоен премии конкурса инновационных проектов Good Innovations в номинации «Жилая недвижимость». Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/