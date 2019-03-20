«Метрострой» объяснил, почему «Беговая» текла, течет и будет течь

Протечки под землей случаются постоянно и не только на «Беговой», просто на других станциях это происходит незаметно для пассажиров. Конечная станция по зеленой линии, построенная к чемпионату мира по футболу, находится в зоне, где повышенное содержание воды в грунте, от чего на ней постоянно происходят протечки. Об этом 20 марта «Фонтанке» сообщили в ОАО «Метрострой».

«Водопроявления — явление, характерное для всех подземных объектов. Оно происходит постоянно в той или иной степени. Станция «Беговая» располагается в неоднородных водонасыщенных грунтах, поэтому водопроявления на ней возникают систематически. По этой причине проектом изначально были предусмотрены дренажные ходки, где происходит скопление влаги, которая затем насосами откачивается. Для того, чтобы определить необходимость проведения дополнительных мер для гидроизоляции объекта, необходимо комплексное обследование объекта специалистами. Однако, по нашим данным, объем поступления воды на станции «Беговая» не превышает допустимых объемов, о чем говорит и факт продолжения эксплуатации станции», – рассказали в «Метрострое».

Кроме того, в компании подчеркнули, что вся гидроизоляция, дренажные системы, сооружение железобетонных конструкций на станции выполнены по проекту. Более того, помимо гидроизоляционных работ было произведено дополнительное нагнетание специальными смолами, усиливающими гидроизоляционные функции конструкции станции. «Метрострой» пообещал выполнить свои гарантийные обязательства на «Беговой» – её отремонтируют и восстановят пассажирские зоны. Ремонтные работы будут выполняться по мере поступления материалов. По завершению протечки перестанут беспокоить пассажиров.

Как объяснили в ГУП «Петербургский метрополитен», предприятие пока что своими силами борется с последствиями течи: снимает плитку, которая теоретически может упасть на пассажиров, и закрывает участки станции полиэтиленом. «Мы делаем все возможное, чтобы метро было безопасным», – отметили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, что 19 марта на станции снова стало мокро. Свою роль могло сыграть и то, что «Беговая» была построена почти в два раза быстрее стандартных сроков возведения таких объектов. Спешка была нужна для того, чтобы начать принимать пассажиров до ЧМ-2018 по футболу. «Фонтанка» рассказывала о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» к середине осени 2018 года накопилось больше 1000 претензий к экстренно сданным станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая».