В жилом квартале «Гавань Капитанов» действует программа субсидированной ипотеки

OOO "Лидер Групп"

Программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь также доступна в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», расположенных в новом жилом квартале «Гавань Капитанов», возводимом компанией на намывных территориях Васильевского острова.

Первоначальный взнос по программе субсидирования от 15%; процентная ставка для зарплатных клиентов от 8,6%, ставка для рядовых клиентов от 8,9%. Сумма кредитования – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 7 лет. Отметим, что аналогичная программа со сниженными ипотечными ставками действует и в других жилых комплексах компании.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» – это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в самом сердце Петербурга, где легкий бриз и шум прибоя соприкасаются с историческим великолепием архитектуры Северной столицы. Виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления – вот то немногое, что ожидает вас в жилом квартале «Гавань Капитанов».

Традиционно покупателей квартир от «Лидер Групп» ожидает широкий выбор функциональных и продуманных планировочных решений как классических, так и евроформата.

Комплекс комфорт-класса «Магеллан» рассчитан на 1471 квартиру. Общая площадь 51 393 кв. м. Квартирографию составляют студии, небольшие одно- и двухкомнатные квартиры.

ЖК «Колумб», состоящий из двух корпусов, относится к классу «комфорт+»: за счет небольшого количества квартир на площадке, а также уникальных видовых характеристик – на Финский залив и на центр Петербурга. В «Колумбе» разместятся 933 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры общей площадью 52 971 кв. м.

В комплексе бизнес-класса «Нахимов» расположатся 118 квартир общей площадью 12 847 кв. м. Квартирография включает трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/