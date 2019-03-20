Аршавин о бразильцах в сборной России: Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей?

Андрей Аршавин поддержал своего бывшего одноклубника по «Зениту» Павла Погребняка в оценке привлечения бразильских футболистов в сборную России. В интервью «Известиям» 20 марта Аршавин заявил, что натурализация оправдана только, если у игрока есть российские корни.

«Где они (натурализованные игроки — прим. ред.) будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно», — сказал Аршавин.

Напомним, ранее Павел Погребняк, комментируя проблему натурализации, заявил: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Высказывание игрока получило широкий резонанс. Ранее стало известно, что за слова про темнокожих футболистов РФС может применить к Погребняку суровые меры, вплоть до дисквалификации.