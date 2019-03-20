«Над милиционерами все время посмеиваются». Путин поздравил с победой в конкурсе тюменского полицейского, который призывал запретить детям смартфоны

Победа в конкурсе «Лидеры России» сотрудника полиции положительно отразится на имидже МВД, считает президент Владимир Путин. Глава государства побеседовал с полковником Петром Вагиным, расшифровка разговора опубликована на сайте Кремля.

Вагин напомнил президенту, что по статусу к главе государства он должен обращаться «товарищ Верховный Главнокомандующий». Конкурсант последние четыре года возглавляет управление МВД в Тюмени. Карьера начиналась с должности оперуполномоченного. Среди финалистов конкурса Вагин — единственный сотрудник МВД.

«Это, конечно, для всей системы МВД просто большой подарок, а то над милиционерами все время посмеиваются. Здесь не посмеешься», — прокомментировал президент.

Отметим, глава государства даже забыл о том, что сотрудников МВД давно нужно называть полицейскими. А Вагин в ответ рассказал, что на финальном этапе конкурса над ним также подшучивали и спрашивали, взял ли он с собой пистолет и наручники, но потом перестали. «Потому что Вы показали дубинку», — заявил Путин.

Петр Вагин известен призывами к закручиванию гаек, пишет Znak.com. В апреле 2017 года он предлагал ввести запрет для детей на телефоны с возможностью выхода в Интернет. Свою инициативу он объяснил защитой детей от «групп смерти». В конце февраля текущего года Вагин предложил ужесточить наказание для блогеров, нарушающих общественный порядок: перекрывающих движение по дорогам ради клипов или устраивающих пранки с похищениями людей.

Во время беседы с победителями конкурса «Лидеры России» Владимир Путин также высказался о кадровой политике петербургских властей. «Команду надо укреплять, это стало ясно после зимы», — сказал он.