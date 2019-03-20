«Явное давление на журналистку и попытка нарушения ее конституционного права на свободу слова». Союз журналистов Петербурга выступил в защиту Марии Карпенко

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступил в защиту уволенной из «Коммерсанта» журналистки Марии Карпенко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте объединения 20 марта.

«Союз считает увольнение нашей коллеги явным давлением на журналистку и попыткой нарушения ее конституционного права на свободу слова», – говорится в заявлении. Также секретариат союза отмечает, что руководство «Коммерсанта» утверждает, что причиной расставания с журналисткой якобы стал тот факт, что она работает на два медиа и ей был предоставлен выбор.

«Однако, по нашей информации, расторжение контракта с Карпенко связано именно с участием Карпенко в работе "Ротонды". Увольнение является прямым следствием недовольства чиновников различного уровня тем, как авторы канала освещают сегодняшнюю политическую ситуацию в Санкт-Петербурге», – утверждают в союзе.

Тема увольнения Марии Карпенко поднималась также на заседании Законодательного собрания Петербурга. «Партия Роста» и ряд оппозиционных депутатов выпустили два заявления. В одном Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко винят в увольнении руководство «Коммерсанта». В другом (Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова) — власти, якобы устроившие политическую цензуру. Депутат от «Единой России» Андрей Анохин с трибуны пообещал вернуть Марии долг, в чем именно он заключался, депутат не уточнил. Вероятно, речь о проблемах округа, который представляет в ЗакСе Анохин и в котором живёт Карпенко.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что дело увольнения Марии Карпенко — внутренняя история газеты «Коммерсантъ». «Я с уважением отношусь к парламентским журналистам. Я благодарен Карпенко за работу в ЗакСе. Вас я считаю парламентскими журналистами и близкими мне людьми», – заявил Макаров.

Напомним, что Мария Карпенко была уволена по соглашению сторон из газеты «Коммерсантъ» накануне. Причиной увольнения был назван «активизм, несовместимый с журналистской деятельностью» в телеграм-канале «Ротонда». По словам Карпенко, речь шла о постах, связанных с ограничением Смольным допуска журналистов на заседания с участием врио губернатора Александра Беглова.