Setl Group – лидер по продажам в Санкт-Петербурге

Setl City

Первое место по объему сделок на первичном рынке в Северной столице занял холдинг Setl Group – такие данные приводят эксперты портала Urbanus.ru.

По итогам 2018 года, опередив ближайших конкурентов на 8%, холдинг возглавил список самых востребованных застройщиков на петербургском рынке недвижимости. Доля продаж Setl Group общем объеме спроса по городу составила 21,01%.

По данным аналитиков Urbanus, наиболее популярными жилыми комплексами Setl Group в 2018 году стали масштабные проекты на севере и юго-западе города: «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» – в Красносельском.

Setl City

Как отмечают эксперты, в портфель Setl Group входят также два самых популярных объекта в бизнес-сегменте. Это жилой комплекс «Палацио» на Васильевском острове и «Притяжение» в Выборгском районе. А в ТОП-10 комплексов в этом сегменте, лидирующих по количеству сделок, включены еще два проекта холдинга: «Петровский. Квартал на воде» на Петровском острове и «Москва» в Московском районе. Таким образом, по данным портала Urbanus.ru, четверть продаж в бизнес-классе приходится именно на объекты Setl Group.

Setl City

Отметим, что все вышеназванные объекты находятся в активной стадии строительства, а жилой комплекс «Москва» уже введен в эксплуатацию. В текущем году Setl Group планирует также завершить возведение жилой части «Палацио», первая очередь которого уже сдана. На конец года намечен ввод в эксплуатацию элитного жилого комплекса «Петровский. Квартал на воде».

Setl City

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Палацио» – застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК "Москва" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations