В Петербурге незаконно реконструировали Казармы чиновников Александровской инвалидной команды. Владельца обязали восстановить памятник

По иску прокурору Невского района суд обязал компанию «Невские традиции» устранить последствия незаконной перепланировки здания Казарм чиновников Александровской инвалидной команды на проспекте Обуховской Обороны. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, собственник (на тот момент компания «Стройэкон») самовольно реконструировал нежилое здание и изменил его целевое назначение, не введя его, как того требует закон, в эксплуатацию.

В процессе рассмотрения иска прокуратуры «Стройэкон» провел реорганизацию, после чего здание казарм на баланс получила фирма «Невское наследие». Районный суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал собственника устранить выявленные нарушения.

Согласно данным СПАРК, единственным собственником компании является Карен Закарян.