За охрану финских границ взялись лоси. В дозор вышли трое сохатых
«Экологический патруль поддержки» работает на границе с Россией, сообщила в «Твиттере» 20 марта Пограничная охрана Финляндии.
В районе Вайниккала (железнодорожный пункт пропуска) у финского кордона появились помощники — ведомство поделилось фотографией, на которой трое молодых сохатых «патрулируют границу».
K-SR:n ekologinen tukipartio ty?ss??n Vainikkalan rajalla. #kaakkoisraja #rajapartio pic.twitter.com/T9322TeQf5— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) 20 марта 2019 г.
Пользователи в комментариях шутят, что это могут быть российские военные лоси, которые проникли на территиорию Суоми.
Пограничникам нередко приходится сталкиваться во время работы с дикими животными. Так, в летом 2018-го на пункт пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») заявился медведь.
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