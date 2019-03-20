За охрану финских границ взялись лоси. В дозор вышли трое сохатых

«Экологический патруль поддержки» работает на границе с Россией, сообщила в «Твиттере» 20 марта Пограничная охрана Финляндии.

В районе Вайниккала (железнодорожный пункт пропуска) у финского кордона появились помощники — ведомство поделилось фотографией, на которой трое молодых сохатых «патрулируют границу».

Пользователи в комментариях шутят, что это могут быть российские военные лоси, которые проникли на территиорию Суоми.

Пограничникам нередко приходится сталкиваться во время работы с дикими животными. Так, в летом 2018-го на пункт пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») заявился медведь.