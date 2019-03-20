«Оговорили человека». Поддержать Барсукова в суде пришёл Дацик

Недавно освобождённый националист Вячеслав Дацик влился в группу поддержки, которая 20 марта собралась на оглашение приговора Владимиру Барсукову в Куйбышевском суде Петербурга.

Как заявил Дацик, после знакомства с системой на собственном опыте в справедливости судебного разбирательства он сомневается.

«Пришёл поддержать. Человека пытают по оговорам, пишут фигню», – ёмко объяснил он журналистам.

Ждать начала суда ему пришлось больше часа. Обвиняемых в создании тамбовского преступного сообщества Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова доставили на Караванную улицу со значительным опозданием. Пока судья оглашает им приговор, подсудимые увлечённо разгадывают кроссворд.

Вячеслав Дацик в марте прошлого года получил 3,5 года за зачистку борделей. В феврале приговор изменили, и он получил свободу.