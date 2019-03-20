Нелегальные автобусы, соединяющие Купчино и область, эвакуировали при поддержке автоматчиков

Сотрудники «Леноблтранса» и Ространснадзора провели в Гатчинском районе Ленинградской области рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Чтобы эвакуировать автобусы на спецстоянку, потребовалась помощь автоматчиков.

Как сообщили «Фонтанке» 20 марта в пресс-службе областного управления по транспорту, в результате рейда были эвакуированы два автобуса, обслуживавших нелегальный маршрут 545А «Станция метро «Купчино» – Коммунар». Оба они принадлежат ООО «АТП-1».

Первую «Газель» инспекторы остановили на пути в Санкт-Петербург. Управлял ею гражданин Армении. Пока проверяли документы, в противоположном направлении проехал автобус Iveco и тоже был остановлен. За рулем был гражданин Киргизии.

У обоих водителей не оказалось аттестата о транспортной безопасности, так что автобусы начали готовить к эвакуации на спецстоянку в Гатчине. Однако водитель «Ивеко» заблокировался в машине, мешая загнать ее на эвакуатор.

В этот момент на место подъехали сотрудники ОМВД Гатчинского района. Чтобы к нелегалам не подоспела подмога, автоматчики перегородили дорогу. Поняв, что сопротивляться бесполезно, водители, наконец, сдались.

По итогам межведомственного рейда было возбуждено шесть административных дел. В ведомстве отмечают, что это уже шестой рейд по поимке «нелегалов» в Гатчинском районе в 2019 году.