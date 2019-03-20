Путин попросил Госдуму распространить ипотечные каникулы на все кредиты. В том числе выданные ранее

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что попросил парламент распространить действие ипотечных каникул на кредиты, которые выдавались до момента, когда закон вступит в силу. Об этом 20 марта сообщается на сайте Кремля.

«По общему правилу, закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы с вами такой оговорки не сделали», – заявил глава государства.

Из-за этого, пояснил Путин, у людей сложилось убеждение, что каникулы распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее.

Президент попросил членов правительства и депутатов Госдумы принять закон именно в такой редакции, отметив, что инициатива получила поддержку главы Центробанка.

Напомним, 19 марта Госдума отложила рассмотрение законопроекта об ипотечных каникулах на четверг, 21 марта. Предполагалось, что к этому времени инициативу доработают. Основная претензия заключалась в том, что под действие документа не попадали уже выданные кредиты.