В Сети опубликовали видео падения метеорита в Эвенкии, в небе он распался на части

Видео падения метеорита в Эвенкии появилось в распоряжении красноярских журналистов 20 марта. На кадрах небесный объект озаряет ночное небо, разделяется на две части и исчезает за горизонтом.

Ролик опубликовали NGS24.RU, его в распоряжение редакции передал житель Туры Андрей Ерошов. Он пояснил, что это запись с камер видеонаблюдения. Примечательно, что первоначальное видео было сделано на регистратор его коллеги.

— Там видно, что он едет в сторону горы, и поэтому метеорит как бы скрывается за горой. Место, где находится камера, на возвышенности, поэтому оттуда его хорошо видно, – рассказал Ерошов.

15 марта 2019-го в небе над Эвенкией увидели падающий на землю объект, похожий на метеорит. Этот полет попал на регистраторы автомобилей. Тело упало на землю около 19:30 по местному времени (15:30 по Москве).

Доцент Уральского федерального университета, исследователь Челябинского метеорита Виктор Гроховский пояснил, что масса объекта не превышала 0,15 килотонны. По его мнению, жители Эвенкии наблюдали метеороид — остаток небольшого движущегося в космическом пространстве тела.