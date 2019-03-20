Беглов отправил в отставку главу комитета по печати. И снова не обошлось без проверки Контрольно-счетной палаты

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева. Ранее на это место прочили бывшего главу Северо-Западного филиала Russ Outdoor Владимира Рябовола.

В сообщении на сайте Смольного уточняется, что материалы проверки комитета Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга направлены в правоохранительные органы.

Итоги проверки государственных учреждений «Городской центр рекламы и праздничного оформления», «Городская реклама и информация», а также самого комитета были подведены в конце января. Выявлено более 540 нарушений и замечаний на общую сумму не менее 4,1 млрд.

Ранее экс-глава Russ Outdoor на Северо-Западе Владимир Рябовол стал советником Александра Беглова, его задачей было курировать вопросы взаимодействия со СМИ и рекламы. При этом собеседники «Фонтанки» в правительстве Петербурга прочили ему в будущем место главы комитета по печати.

В понедельник, 18 марта, стало известно о еще одном увольнении, связанном с проверками Контрольно-счетной палаты. Должности лишился глава ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков.